В России внук убил 93-летнюю бабушку, изнасиловал и съел ее глаза

В районе Купчино (Санкт-Петербург, Российская Федерация) психически нездоровый мужчина собственноручно убил свою бабушку, вырвал и употребил в пищу ее глаза, а затем подверг труп сексуальному насилию.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом "Невские новости". Согласно предварительной версии событий, убийство произошло в ночь с 15 на 16 июля.

По словам правоохранителей, убийцу зовут Александр и его недавно был выписан после лечения в психбольнице. Несмотря на этот факт, беспечные родственники оставили его наедине с бабушкой – женщиной 1925-го рождения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета и судебным медиками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России беременная школьница из ревности пытала, брила и насиловала душевой лейкой.