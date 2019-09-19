Экзорцист: кто такой шаман Александр Габышев и почему он идет изгонять Путина

Якутский шаман Александр Габышев

Шамана из Якутии, который идет пешком в Москву, чтобы "изгнать дьявола", исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина, задержали утром 19 сентября на территории Бурятии.

Александра Габышева обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а задерживать шамана приехали на двух автобусах, набитых полицией. Как говорят в МВД по Республике Бурятия, шамана задержали за преступление на территории Якутии, поэтому его доставят туда ближайшим авиарейсом.

Кто такой Александр Габышев

Александр Габышев или Саня Шаман - коренной якут, ему 51 год, окончил исторический факультет Якутского государственного университета, работал сварщиком и дворником, после смерти супруги в нулевых несколько лет жил отшельником в лесу. Публике стало известно о нем после сообщений в ленте, что шаман направился изгонять Путина из Кремля. Он идет пешком, потому что ему так велел Бог и всю дорогу он тащит за собой тележку с печкой и юртой, а попутно лечит природу от Путина и изгоняет его скверну отовсюду.

"Конечно, я все знал наперед. Знал, что я не буду один и со мной в конце концов будет армия. Для этого я и пошел, для этого я - шаман-воин", - говорит Габышев.

Читайте также"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шаманаПоначалу новость вызывала только остроты (мало ли людей со своими эксцентричными идеями ежедневно попадают в заголовки), но по мере продвижения Габышев начал обрастать узнаваемостью, сторонниками и последователями, причем на некоторых остановках пути шамана народ встречал его с гораздо большим энтузиазмом, чем встречают сейчас самого Путина. Незадолго до задержания духовидца его встречали уже толпы восторженных людей, горячо одобряющих конечную цель ходока, причем поддержку он получал как от христиан, буддистов и шаманистов, так и от далеких от религии людей. В прессе его поочередно сравнивают с Пугачевым, Распутиным, попом Гапоном и даже монахом Авелем, который предсказал даты и обстоятельства смерти российских самодержцев, за что и был сослан.

"Бог велел изгнать Путина. Бог сказал, что он демон. Проявляется это в том, что природа его совсем не любит: там, где он проходит, оставляя грязный след, там какие-то теракты, катаклизмы, природа очищается от него то бурями, то ураганами, то землетрясениями. Он пришелец, не наш, не землянин. Его окружение – заблудшие люди и много еще кого он ввел в заблуждение, поэтому его второе имя – Лукавый"

Забавное совпадение (?), но по мере продвижения антиправительственного шамана к Москве дела у президента РФ и впрямь идут все хуже: оппозиция в стране проводит все более масштабные акции, а у "врага природы" Путина то и дело ломается чудо-техника – от затонувшего сверхсекретного Лошарика, про который известно только то, что аппарат был очень важен, так как вызвал моментальную реакцию даже в Белом доме, до ядерной торпеды Посейдон и ракеты Буревестник, неудачный пуск которой загадил радиацией всю Архангельскую область. Там, где прошел Саша Шаман, путинская Единая Россия с треском провалилась на местных выборах. После того, как Габышев прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ, в городе разгорелись мощные акции протеста - сначала против фальсификаций на тех же выборах, а после и за освобождение из-под стражи двух последователей Габышева.

Битва экстрасенсов выходит на новый уровень

Не исключено, что такое рвение является результатом верноподданнического экстаза местных царьков, рассаженных на свои места Кремлем вопреки воле народа, но также не исключено, что инициатива придержать Сашу Шамана исходит из самого Кремля. Например, на руке Путина не раз видели красную нить - оккультный символ, который, согласно иудейской Каббале, защищает своего владельца "от зависти и сглаза". Вполне возможно, что опасность в Габышеве увидел и сам президент РФ.

Читайте такжеПутину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказаниемОкончательно решили остановить Габышева, видимо, после Улан-Удэ. Примечательно, что там ему попытались преградить путь уже местные шаманы из организации Тэнгэри, которая недавно ритуально сожгла пять верблюдов для укрепления власти хозяина Кремля. Тэнгэри, если так можно выразиться, шаманы официальные, государственные, в хороших отношениях с властью – и они всеми силами пытались переубедить Габышева свернуть свою затею. Это не удалось, но примечательно, что по мере продвижения из персонажа раздела "лента дна" Саша Шаман превратился для сторонников Путина в оккультную, экзистенциальную угрозу.

"Это другой мир, - комментирует Габышев встречу с представителями Тэнгэри. - У якутов он свой — мы Христа вперед несем. У них же нету Христа. Поэтому они нас не поняли и столкнулись с тем, что им не победить. Это необразованные люди были. Пусть историю Якутии изучают сначала, там Христос впереди нас"

Потеряли легитимность

Это история не только (а после задержания – уже и не столько) о шамане, но и системе властной вертикали Российской Федерации и всей ущербности "глубинного государства": смешной и, возможно, не слишком здоровый человек, идущий пешком в Москву "изгонять Путина", вызвал настоящую панику в регионах, где местные власти уже несколько раз пытались тем или иным способом сорвать его поход. Соображали, что с ним делать, долго – схватить человека за то, что тот считает Путина бесом, даже для репрессивной системы, дающей сроки за лайки и репосты, было бы странным, но и позволять открыто проповедовать такие воззрения опасно.

"Армию не остановят! Дальнобойщики армией не были, митинги в России армией не были! У меня будет армия. Попробуй останови", - комментирует Габышев предположение, что его и сторонников разгонят, как это сделали с дальнобойщиками.

Якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля вместе со своими сторонниками

Несмотря на весь пафос "сильного государства" с мудрым и всевидящим вождем, которое круглосуточно льется из телевизора, единственным методом общения с населением оставили только произвол – силовой, с массовыми обысками у сторонников Навального, и судейский, с наглыми в своей абсурдности приговорами (человек потрогал руку полицейского и получил уголовный срок на годы). И то, что в власти уже несколько раз пытались сорвать шаманское шествие, показывает не столько значимость шествия Габышева как значимого раздражителя для чиновников, сколько то, что российские власти настолько сами утратили веру в свою легитимность, что их способен напугать даже мужичок из леса, чья затея вполне может быть обычным троллингом.