"Шел изгонять Путина": в России задержан шаман Габышев - СМИ

Шаман Александр Габышев задержан, выяснили журналисты / Скриншот

В России на границе Бурятии с Иркутской областью задержали шамана из Якутии Александра Габышева.

Шаман Габышев направлялся в Москву "изгонять Путина (российский президент Владимир Путин - Ред.)", сообщает Znak.com со ссылкой на одного из его сопровождающих.

По словам собеседника, для задержания шамана приехали два автобуса, в которых находились полицейские.

"…скрутили (Габышева - Ред.) и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ", - поделился сопровождающий.

Издание узнало, что шаман задержан в районе федеральной трассы во время остановки на ночевку лагерем. Против задержанного правоохранители могут начать производство по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 уголовного кодекса России). Ранее сообщалось, что в московском парке Зарядье шаман изгонял бесов из одиозного российского политика и главы Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.