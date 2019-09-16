Шаман изгонял бесов из Жириновского: курьезное видео орущего политика

Шаман произвел обряд очищения Жириновского

Одиозный российский политик и глава партии ЛПДР Владимир Жириновский побывал в московском парке Зарядье, где ненцы провели над ним обряд очищения от негативной энергии и нечисти.

На видео, выложенном в YouTube видно, как шаман стучит в бубен, а Жириновский несколько раз громко кричит.

"Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите", — попросил политик.

После завершения обряда лидер ЛДПР поблагодарил шамана за чувство облегчения, которое испытал.

Отметим, в России местный житель Якутии Александр Габышев, который называет себя шаманом, вызвался изгнать президента РФ Владимира Путина с поста главы государства. Для этого он идет пешком в сторону Москвы на протяжении уже нескольких месяцев.

Ранее Жириновский нашел вариант "достойного конца Украины".