"Бесноватое свиное рыло": Жириновский грозился стереть с лица земли США и Европу, сеть в ярости

5 сентября 2019, 01:09

Политик, тряся руками, и вспениваясь, призвал наказать тех, кто плохо говорил о России.

Жириновский
Владимир Жириновский снова отличился наполеоновскими замашками / Ruposters

Одиозный российский политик и глава партии ЛПДР Владимир Жириновский вновь отличился маразматическими заявлениями о покорении мира.

Политик открыто призвал к войне с США, предлагая "нанести превентивный удар" по всем, кто "плохо говорил о России".

Видео с отрывком речи Жириновского опубликовал на своей странице в Twitter Вал Мишель.

"Нанесем превентивный удар. Снесем Америку 300 млн, пол Европы 300 млн и так по частям, где плохо говорили о России". Не перепутайте, это не призывы к насилию. Призывы - у Синицы, которому дали 5 лет", - написал блогер.

Лидер ЛДПР грозился стереть с лица земли США и Европу.

"Война неизбежна! Американцы хотели ее начать в 45-м, просто пожалели своих солдат, не нас. Мы не можем ждать ничего хорошего от Америки. Делать нам что? Готовиться к войне! И сказать своему народу, изменить концепцию. Мы нанесем превентивный удар! Мы не будем сюсюкать: "А вдруг они не будут начинать? Мы ответный удар". Какой ответный? Ответного не будет. если вся мощь Америки будет на нас сброшена, то ответный удар нам с вами ничего не даст. Дуэль США-Россия. Сколько? 1 млрд погибнет! Снесем к черту Америку, 300 млн, пол-Европы, еще 300 млн. И так по частям, где плохо говорили о России, надо наказать всех", - разразился тирадой Жириновский.

В сети яростно отреагировали на речь политика, отметив, что это ему пора "присесть" на минимум 5 лет, а не блогеру Владиславу Синице, которого посадили за твит.

"Этот крендель уже на лет 200 лагерей наговорил. Но на 5 лет сел почему-то блогер Синица, а этот крендель, как ни в чем не бывало, продолжает призывать к массовым убийствам", "Сажать его за экстремизм, однозначно!", "Его маразм уже становится вызывающим! Аминазин с дроперидолом и неплохо бы сделать лоботомию, чтобы снизить уровень агрессии", "Бесноватое свиное рыло. Не понимаю, как этот дегенерат не надоел обитателям мордора в своей поганой "святой руси", "Это не экстремизм? Или им можно? А вы народ спросили хочет ли он воевать и тратить деньги на это?", - писали юзеры.

Ранее Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским.

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Россия США Европа маразм Владимир Жириновский Украина
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