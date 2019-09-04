Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским

Владимиру Жириновскому никак не дает покоя Украина и ее власти - иначе бы почему он так регулярно плевался пеной по этим поводам.
Скандальнейший российский политик Владимир Жириновский, комментируя прошедшее накануне успешное голосование за отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, "поблагодарил" президента Украины Владимира Зеленского - за "развал" страны.
С таким заявлением он выступил в эфире пропагандистского ток-шоу 60 минут, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
"Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!", — периодически срываясь на крик, высказался Жириновский.
Напомним, ранее Владимир Жириновский побредил и обвинил Польшу в начале Второй мировой войны. До этого он, к примеру, грозил перекрыть Днепр за 48 часов.