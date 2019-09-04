Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским

Владимир Жириновский /сайт Госдумы РФ

Скандальнейший российский политик Владимир Жириновский, комментируя прошедшее накануне успешное голосование за отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, "поблагодарил" президента Украины Владимира Зеленского - за "развал" страны.

С таким заявлением он выступил в эфире пропагандистского ток-шоу 60 минут, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.

"Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!", — периодически срываясь на крик, высказался Жириновский.

Напомним, ранее Владимир Жириновский побредил и обвинил Польшу в начале Второй мировой войны. До этого он, к примеру, грозил перекрыть Днепр за 48 часов.