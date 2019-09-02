Жириновский побредил и обвинил Польшу в начале Второй мировой

Владимир Жириновский продолжает выдавать "на гора" все новые и новые бредовые высказывания.
Одиозные российский политик Владимир Жириновский утверждает, что во всех учебниках истории необходимо указывать, что Польша − главным виновником начала Второй мировой войны.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своем Telegram-канале. По его словам, маршал Юзеф Пилсудский, глава Польши в 20-х – 30-х годах "активно навязывался" в союзники Адольфа Гитлера.
По мнению Жириновского, Польша "вскормила Гитлера против СССР", а также "была в числе тех, кто аплодировал" фюреру нацистской Германии.
"За что боролись, на то и напоролись", — подытожил он.
Напомним, ранее Владимир Жириновский грозил перекрыть Днепр за 48 часов. До этого он пригрозил захватить Киев в кратчайшие сроки.