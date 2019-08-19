Жириновский впал в маразм и пригрозил взять Киев уже 7 ноября

19 августа 2019, 14:41

Глава ЛДПР вновь забредил фантазиями о русском флаге над городами Украины.

Жириновский
Владимир Жириновский пригрозил взять Киев 7 ноября / Ruposters

Одиозный российский политик и глава партии ЛПДР Владимир Жириновский вновь отличился маразматическими заявлениями о покорении Москвой Киева.

Депутат Госдумы стал грезить в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 о том, что с Киевского вокзала в Москве он лично будет отправлять добровольцев, которых в Киеве уже на Центральном вокале будут встречать чуть ли не со слезами на глазах как освободителей. Ведущий не удержался и также сьязвил, предложив переименовать Центральный вокзал в Московский.

"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!", - размечтался политик.

Ранее Жириновский публично ополчился на Зеленского.

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Киев Россия Владимир Жириновский Украина
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