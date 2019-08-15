Копирует Путина: Жириновский публично ополчился на Зеленского

Владимир Жириновский / УНИАН

Одиозный российский политик и глава партии ЛПДР Владимир Жириновский полагает, что президент Владимир Зеленский пытается копировать действия президента РФ Владимира Путина.

Именно такое мнение он высказал на своем канале в мессенджере Telegram. Как утверждает Жириновский, именно желанием копировать Путина вызван недавний указ Зеленского об упрощении получения гражданства Украины для россиян.

"Это попытка повторять наши решения. Путин ввел для жителей Донбасса, и Зеленский повторяет", — написал он.

Напомним, ранее, после того как в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду, Жириновский публично заявлял о том, антироссийская риторика приведет в будущем к исчезновению страны после военного вторжения России. До этого он делился с публикой своими фантазиями по поводу флага РФ, развевающегося над Киевом.