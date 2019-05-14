"Разделим на 10 частей": Жириновский забредил флагом РФ над Киевом

14 мая 2019, 14:39

Галичане не являются украинцами, считает лидер ЛДПР.

Жириновский
Владимир Жириновский

Скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить Украину на несколько частей.

"Давайте Украину разделим на десять частей, и она зацветет, как Хорватия, как Словения, как Черногория!", – заявил он в эфире росТВ.

Он также отказал галичанам в праве именоваться украинцами.

"Ошибка Сталина – присоединение западной Украины к российской, той, которая была, советской Украине. Надо было создать государство Галиция. Это – другой народ! Он воспитан в Германии, Австрии, Польше. Это не те украинцы, они вообще не украинцы! Они галичане! И в дивизии СС Галичина было 80 тысяч головорезов!", - подчеркнул скандальный российский политик.

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При этом Жириновский забредил фантазиями о "русском флаге" над городами Украины.

"Давайте с оптимизмом смотреть в будущее и ждать, когда над Киевом, Житомиром, Одессой и Донецком будет воздвигнут русский флаг!" – добавил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее Жириновский разрезал торт в виде карты Украины.

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Россия Владимир Жириновский Украина
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