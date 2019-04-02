Жириновский собрался присоединять юго-восток Украины к России

Жириновский мечтает разорвать Украину на две части / УНИАН

Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, после аннуляции договора о дружбе между Украиной и Россией, между странами исчезли всякие границы.

"Договор о дружбе, который порвал Порошенко, был базовым. Из него вытекали договора об экономическом сотрудничестве, о границах, и все остальные. Раз мы порвали базовый, то все остальные договора тоже потеряли силу. Значит, у нас нет границ с Украиной, и любые движения русской армии не будут означать агрессию, ибо границ нет", - сказал он в ходе брифинга. Видео опубликовано в YouTube.

Жириновский добавил, что теперь необходимо заключить новый договор, по которому юго-восточная часть Украины перейдет к России, а западная – к Евросоюзу.

Напомним, понедельник, 1 апреля, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией потерял силу.