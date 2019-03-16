"У нас будет единое пространство": Жириновский призвал к походу на Львов

Владимир Жириновский / УНИАН

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский считает, что вскоре будет создано единое пространство от Симферополя до Львова.

Выступая на митинге в аннексированном Крыму он подчеркнул, что полуостров якобы пребывал в оккупации Украины.

"Наша задача, чтобы этого никогда не повторилось, чтобы Крым больше никто и никогда не блокировал. Чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет. У нас снова будет единое пространство. У нас будут единые вооруженные силы" - сказал он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Генпрокуратура Украины расследует дело в отношении Жириновского о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.