ГПУ обвинила Жириновского в подрыве суверенитета Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский / Ruposters

Генпрокуратура Украины расследует дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Жириновскому инкриминируется то, что в 2014 году он публично призывал к аннексии Крыма и юго-восточных областей Украины. Кроме того, 20 марта 2014 года Жириновский голосовал за принятие федеральных законов о "включении Крыма в состав РФ".

Статья предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского в Украине на срок до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в четверг, 25 января, Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.