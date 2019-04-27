"Две трети - нам": Жириновский разрезал торт в виде карты Украины

Жириновский разрезал торт в виде карты Украины / Скриншот

Скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил в честь своего 73-летия торт в виде карты Украины.

Отметим, что Жириновский выложил в Twitter видео, на котором он разрезал торт в виде Украины по частям.

"Вся юго-восточная часть — это Россия. Вот у нас есть Киев, Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел: Киев, Подолье и что-то такое еще. Идеальный вариант, конечно, чтобы они не обижались, вот это мы оставляем Украине, одну треть. На Запад с движением. А две трети — все это юго-восточная Россия. Малороссия, Новороссия. А здесь пускай будет называться Галиция. Вот это я оставляю им. Я никому ничего плохого не хочу. Одна треть им, а две трети нам", — приговаривал при этом Жириновский.

Ведущие передачи "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений @POPOVRTR подарили на день рождения отличный торт. Сегодня мы его нарезали. pic.twitter.com/ACmH5pdZUk — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) April 26, 2019

Напомним, ранее астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского.

Как известно, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну на 40-летний юбилей подарили торт, изготовленный в виде развалин московского Кремля. Причем на одной из стен был размещен лозунг "Слава Україні!".