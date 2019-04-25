Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского

Астролог Влад Росс прогнозирует серьезные проблемы со здоровьем у Жириновского / УНИАН

Одиозный российский политик Владимир Жириновский 25 апреля отмечает свой день рождения, известный скандальными высказываниями в сторону Украины и украинцев. Астролог Влад Росс проанализировал гороскоп Жириновского.

"У него очень плохи дела со здоровьем. У него просто кризисная ситуация, просматривается даже какая-то предсмертная агония. Если он переживет этот год, это будет просто блестяще для него. Поскольку в его гороскопе открываются "врата смерти". Не дай бог, конечно, но велика вероятность того, что может произойти какой-то сбой со здоровьем, резкий и неожиданный", - отметил он.

Кроме того, по словам Росса, уже в 2020 году в гороскопе Жириновского просматривается низвержение с должности, крах в политической карьере.

Читайте такжеАстролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару"Уран вошел в знак Тельца, именно Уран все и перевернет в его жизни с ног на голову, а в 2020 году он будет проходить по Солнцу. У меня вообще есть сомнения, доживет ли он вообще, потому что 2019-ый – у него настолько критический год в плане здоровья: Луна (здоровье) соединится с Сатурном (символом косы и смерти), все это произойдет в Доме неожиданного ухода из жизни", - отметил астролог.

Если слухи о том, что Жириновский болен раком, правдивы, то в 2019 году болезнь, очевидно, будет стремительно прогрессировать, резюмировал Росс.

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