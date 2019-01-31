Развалины Кремля: Омелян получил в подарок необычный торт

Владимир Омелян получил необычный подарок / Фейсбук М.Томко

В день своего 40-летия министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил в подарок торт, который был изготовлен в виде развалин московского Кремля.

При этом кондитерскую композицию венчал медведь в шапке-ушанке и с красной звездой, в лапах которого находится традиционный русский народный музыкальный инструмент – балалайка.

На одной из стен разрушенного Кремля разместили надпись "Слава Україні!".

Фото необычного подарка в своем Facebook выложила пресс-секретарь министра Марина Томко.

Напомним, ранее Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с Российской Федерацией, подчеркнул, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".