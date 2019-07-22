"Решать военным путем": у Жириновского сорвало "крышу" после выборов в Украине

Жириновский заявил об исчезновении Украины в будущем / УНИАН

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал парламентские выборы в Украине заявлением, что антироссийская риторика приведет в будущем к исчезновению страны после военного вторжения России.

"Выборы, прошедшие в воскресенье на Украине —последние в ее истории. Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием "Украина". Если там продолжится антирусская политика, проблему придется решать военным путем. Раздел и окончательная ликвидация", - написал он в Twitter.

Украинцы в комментариях жестко отреагировали на угрозы российского политика.

"Старый маразматик", "Чучелко, выжившее из ума, не надорвался бы ты. Здоровье слабое, Кондратий хватить может. О местечке под стеночкой пора уж подумать. Под Кремлевскую тебя само собой не положат, недостоин", "Себя ликвидируй, тварь фашистская", "Дед, таблетки прими", "Тут главное не обоср*ться от натуги", "Дайте жирику валерьянку, ведро", "Очередной бред! Лечиться давно пора", - написала интернет-публика.

Напомним, Жириновский предложил разделить Украину на несколько частей.