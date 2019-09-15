Жириновский нашел вариант "достойного конца Украины".

Жириновский / УНИАН

В России лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский озвучил собственный прогноз по будущему Украины, предложив переманивать граждан этой страны в Россию.

Как сообщает РИА Новости, российский политик заявил, что, после старта выдачи паспортов РФ, в Украине количество граждан будет со временем уменьшаться.

По мнению Жириновского, Россия должна внести поправки в закон и выдавать российские паспорта всем желающим гражданам Украины. Он считает, что это остановит американизацию соседнего государства, а украинцы массово бросятся получать документы РФ.

Лидер ЛДПР спрогнозировал, что в случае реализации озвученного им сценария в Украине будут проживать граждане с венгерскими, польскими, российскими паспортами. Он убежден, что людей с украинскими паспортами в стране практически не останется.

"Это будет достойный конец Украины", - заявил он.

Как известно,в России начал действовать закон по упрощенному предоставлению гражданства РФ жителям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Жириновский вновь отличился маразматическими заявлениями о покорении мира.

Напомним, Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским