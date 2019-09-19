"Путинский режим в 2021 - всё": астролог предсказал изгнание Путина от руки шамана

Александр Габышев / ppetrovichch/Instagram

Шаман Александр Габышев идет пешком из Якутии в Москву с целью изгнания российского президента Владимира Путина. Габышев считает Путина демоном и собирается, дойдя до Москвы в 2021 году, провести на Красной площади ритуал, чтобы изгнать демона в ад.

Известный украинский астролог Влад Росс считает, что шаману по силам изгнать Путина.

"Звезды говорят, что в 2021 году в России произойдут большие перемены. Велика вероятность свержения путинского режима. Это вполне может произойти после соединения Юпитера с Сатурна в зодиакальном знаке Водолея. Причем эти перемены могут произойти внезапно и будут очень стремительными: раз – и всё. Те сроки, которые называет Габышев – это примерно то же время, о котором говорю я, прогнозируя перемены", - сказал Росс Главреду.

Кроме того, на своем пути шаман собирает много сторонников. Он засветился, попал во внимание многих СМИ. О нем много пишут в России.

"Это все неслучайно, - отмечает Влад Росс. - Вспомните Распутина, который то же был не от мира сего, но имел огромное влияние на умы царей и большой вес в России.

Габышев – не умалишенный, а абсолютно здоровый человек. Он – не шарлатан, а действительно умеет общаться с духами и управлять некоторыми из них. Он – настоящий шаман, белый шаман. Он одним своим появлением возле Кремля может изгнать демона, который вселился в Путина, и таким магическим путем лишить "хозяина Кремля" власти".

Астролог подчеркнул, что большие перемены в 2021 году в России неизбежны: недовольство Путиным будет постепенно копиться и вырастет, как снежный ком, а к 2021 году "взорвется".

"Российские спецслужбы не воспринимают Габышева всерьез, потому не пытаются препятствовать его пути. Их намного больше волнует тот факт, что шаман собирает вокруг себя народ, а его идеи находят отклик у все большего и большего количества россиян. Но я бы на их месте не пренебрегал талантами шамана Габышева. Им стоит брать в расчет и то, как он умеет бить в бубны и камлать, потому что его камлания могут быть намного действеннее, чем то, что он собирает людей вокруг себя", - резюмировал Росс.

Как стало известно ранее, 19 сентября шаман из Якутии Александр Габышев был задержан на границе Бурятии с Иркутской областью.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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