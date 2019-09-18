Сдает дед: Путина высмеяли за странную позу во время выступления

Владимир Путин на конгрессе Керен ха-Йесод / facebook.com/aleksej.golobuckij

Президент Российской Федерации Владимир Путин17 сентября выступил на конгрессе всемирного израильского фонда Керен ха-Йесод в Москве. Не обошлось без курьезов, блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий опубликовал фото, сделанное во время речи российского лидера, на котором Путин стоит в более чем странной позе.

Так, президент России во время своего выступления оперся на стеклянную трибуну согнувшись, при этом практически не опирается на левую ногу.

"Путин сегодня на конгрессе Керен ха-Йесод. Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке … Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратины на веревочках и заржавелого аборигена планеты Шелезяка", – прокомментировал Голобуцкий фото.

В свою очередь, пользователи соцсети предположили, что у Путина "шаровая опора полетела - давно не смазывали". Некоторые решили, что "с маслом экспериментируют, демоны", "сдает дед. Или сдают деда?".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин стал посмешищем в сети из-за неудачного ракурса съемки во время его приветственной речи на открытии Чемпионата мира по футболу в Москве.