В Крыму зареял флаг Украины: фотофакт

В Крыму зареял флаг Украины / Униан

В аннексированном Россией Крыму патриоты подняли украинский флаг.

Флаг Украины появился над ялтинским театром. Справедливости ради стоит отметить, что появился он там среди десятка прочих флагов, но патриоты уже выразили надежду, что скоро его установят на "главное место".

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего. Слава Украине!" – заявил Евгений Гайворонский.

Фотодоказательство было опубликовано на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым25%.

Ранее украинский флаг на концерте в Москве вызвал скандал. Белорусский певец Макс Корж, который выступал в оккупированном Крыму, дал концерт в Москве, где кто-то вывесил украинский флаг с белорусским и российским, вызвав скандал.