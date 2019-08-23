В аннексированном Крыму запестрели украинские флаги

В Крыму местные жители развернули украинские флаги / twitter/StahivUA

В аннексированном Крыму 23 августа в День флага Украины на улицах полуострова и даже под водой появилась желто-голубая символика и развернулись флаги.

Фото с украинской символикой делятся в соцсетях жители полуострова.

"Только на оккупированных территориях понимают истинное значение флага твоей страны... Желаю всем ценить и понимать! Крыму - поднять как можно скорее, чтобы больше никогда не потерять! Украине - стать единой под флагом! С Днем нашего флага, страна!", - написано в посте RoksolanaToday&Крым25%.

В Ялте знак одноименной гостиницы покрасили в желто-голубой цвет.

В Ялте неизвестные разукрасили знак гостинницы / twitter/KrimRt

В Судаке дайверы погрузились в Черное море с флагом в руках.

Дайверы необычно отметили День украинского флага / twitter/StahivUA

В Николаевке жители снялись с флагом Украины на фоне моря.

В курортной Николаевке местные развернули украинский флаг / twitter/StahivUA

А вот в Севастополе неизвестные развесили на деревьях, столбах и домах воздушные шарики цвета украинского флага.

В Севастополе также присоединились к празднованию / twitter/KrimRt

Ранее над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России.