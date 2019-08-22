Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России

Флаг страны-агрессора подняли над центральной площадью Донецка / Фото Донбасс сегодня

В оккупированном Донецке 22 августа вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор. Оказалось, что акция была приурочена ко Дню государственного флага России.

В частности, флаг страны-агрессора подняли над центральной площадью Донецка, прямо на трехгранном пилоне. Также триколор вывесили на захваченных террористами административных зданиях. Раньше на флагштоке находился флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Ранее российский триколор подняли и в оккупированном Луганске.

Сепаратистские СМИ опубликовали соответствующее видео в Сети.

Напомним, ранее в ресторане отеля на испанском курорте вывесили российский флаг. Когда отдыхающие там украинские туристы попросили убрать символ страны-агрессора, то администратор высмеял гостей и подтвердил поддержку политики, проводимой Кремлем в отношении Украины. Позже в отеле Best San Francisco в городе Салоу, где произошел этот инцидент, заявили, что не собираются снимать российский флаг.