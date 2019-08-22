Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России

22 августа 2019, 09:41

Руководство псевдореспублики, видимо, не теряет надежды вступить в РФ.

Флаг страны-агрессора  подняли над центральной площадью Донецка / Фото Донбасс сегодня

В оккупированном Донецке 22 августа вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор. Оказалось, что акция была приурочена ко Дню государственного флага России.

В частности, флаг страны-агрессора  подняли над центральной площадью Донецка, прямо на трехгранном пилоне. Также триколор вывесили на захваченных террористами административных зданиях. Раньше на флагштоке находился флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Ранее российский триколор подняли и в оккупированном Луганске. 

Сепаратистские СМИ опубликовали соответствующее видео в Сети.

Напомним, ранее в ресторане отеля на испанском курорте вывесили российский флаг. Когда отдыхающие там украинские туристы попросили убрать символ страны-агрессора, то администратор высмеял гостей и подтвердил поддержку политики, проводимой Кремлем в отношении Украины. Позже в отеле Best San Francisco в городе Салоу, где произошел этот инцидент, заявили, что не собираются снимать российский флаг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР Донецк флаг России новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:59
Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне
09:57
Возвращение РФ в G8: у Лаврова вспомнили о братстве и решили поучить Зеленского "высокой дипломатии" Видео
09:41
Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России Видео
09:22
Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания Видео
09:10
Украина в опасности - Путин перестал бояться санкций мнение
09:08
Появилось уникальное видео затонувшего 107 лет назад Титаника на глубине 3750 метров Видео
08:52
В МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Трампом в Варшаве Видео
08:38
Путин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофу мнение
08:31
"Без украинцев и недочеловеков": в Польше разгорелся скандал из-за объявления ресторатора Видео
08:28
Жара до +33: синоптик дал прогноз погоды на сегодня Видео
07:59
В Полтаве горели полторы тысячи "квадратов" отделения Новой почты Видео
07:49
"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в Раде
07:37
В США пассажирский самолет загорелся при взлете Видео
07:28
Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза мнение
07:13
Президент Зеленский назвал условия возвращения России в G8
07:13
Премии за донос: как в Украине начнут зарабатывать на откатах после закона о разоблачении коррупционеров
06:47
Возврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку Запада мнение
06:32
Астролог назвал следующую жертву Путина
06:12
Сессон – стрижка в стиле Мирей Матье вернулась в моду: варианты 2019-2020, фото Фото Видео
05:47
Маньяки с Нибиру начали последнюю охоту на туристов в Крыму - уфологи
05:15
Сексолог пояснила, как женщине не бесить мужчину в постели Видео
04:38
"За иконой летал": при крушении вертолета в Греции погиб российский миллионер
03:59
Знаменитая модель из Украины топлес засветила сочную грудь
03:11
Жизнь ценой в 50 тысяч: под Киевом бизнесмен "заказал" жену и дочь Видео
02:36
Порошенко с семьей улетел на элитную рыбалку в Норвегию
01:50
Есть и не поправляться: эксперт рассказал, что можно слопать вечером
01:09
Грибника убили во время страстного секса
00:37
Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф
00:24
Оторванные головы, паутина и плесень: в Мексике нашли самое зловещее место мира Фото
21 августа, среда
23:22
"Рак мозга": Путин не увидел себя через 5 лет - видео
22:33
Ротация в Минске: Бессмертному нашли замену
22:01
София Ротару закрутила роман с молодым мужчиной: как выглядит избранник
21:48
Скоро в школу: 96% учителей остро нуждаются в поддержке психолога - МОН
21:29
"Нужно ядерное оружие": Турчинов сделал громкое заявление о камбэке России в G8 Видео
21:20
Угрожал "милицией" и тетей Машей: на Донеччине любитель "русского мира" попался ветерану АТО Видео
20:50
Камбэк России в G8: Меркель и Джонсон заняли консолидированную позицию Видео
20:15
У Путина ответили на слухи о возможной выдаче политзаключенных Украине
20:14
"Полоний был на десерт": Макрон накормил Путина сорбетом из черных крымских помидоров Видео
19:52
Трамп снова тянет Россию в G8 – в Кремле ответили Видео
19:41
В Киеве задержали педофила, который среди дня показывал свои половые органы детям
19:39
"Я надеру Руису задницу" - Тайсон Фьюри
19:24
"Диас, твоя победа мотивирует на возвращение в октагон" - Макгрегор
19:08
Невосполнимая потеря в Квартале 95: комики попрощались с Юзиком Видео
19:04
Луценко собрался покинуть пост генпрокурора
18:35
Холодный взгляд Бадоева и солнцепек: репетицию зе-марша показали на фото Фото
18:05
Бизнесу приготовиться: Кабмин дал добро Гоструда на проверки в любое время суток
17:47
Венера обещает "кармическую связь" с богатым принцем – гороскоп
17:40
Сто заданий, три часа: в Украине проведут ВНО для учителей
17:14
Луценко затаил обиду на Зеленского из-за женщины Видео
16:35
"Судный день" откладывается: евробляхерам опять дали время Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять