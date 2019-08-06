Флаг раздора: в испанском отеле рассказали, что будет с возмутившим украинцев триколором

Тот самый российский флаг раздора / Facebook / david.plaster.3

Персонал четырехзвездочного отеля Best San Francisco в городе Салоу (провинция Таррагона, Испания) не собираются снимать российский флаг, недавно возмутивший до глубины души украинских туристов.

Такое сообщение опубликовали росСМИ со ссылкой на сотрудника гостиницы.

"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать", — заявил он.

Более того, мужчина отметил, что российский триколор, висящий в ресторане отеля, не несет за собой каких-то особых смыслов и на него никто никогда не жаловался из отдыхающих.

Напомним, накануне в Сети вспыхнул скандал, после того, как в ресторане отеля на испанском курорте вывесили российский флаг. Когда отдыхающие там украиские туристы попросили убрать символ страны-агрессора, то администратор их высмеял гостей и подтвердил поддержку политики, проводимой Кремлем в отношении Украины.