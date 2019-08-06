Флаг раздора: в испанском отеле рассказали, что будет с возмутившим украинцев триколором

6 августа 2019, 15:22

Скандал с российским флагом на испанском курорте, вызвавшим такое негодование у украинских туристов, пока и не думает утихать.

Флаг
Тот самый российский флаг раздора / Facebook / david.plaster.3

Персонал четырехзвездочного отеля Best San Francisco в городе Салоу (провинция Таррагона, Испания) не собираются снимать российский флаг, недавно возмутивший до глубины души украинских туристов.

Такое сообщение опубликовали росСМИ со ссылкой на сотрудника гостиницы.

"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать", — заявил он.

Более того, мужчина отметил, что российский триколор, висящий в ресторане отеля, не несет за собой каких-то особых смыслов и на него никто никогда не жаловался из отдыхающих.

Напомним, накануне в Сети вспыхнул скандал, после того, как в ресторане отеля на испанском курорте вывесили российский флаг. Когда отдыхающие там украиские туристы попросили убрать символ страны-агрессора, то администратор их высмеял гостей и подтвердил поддержку политики, проводимой Кремлем в отношении Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
туристы Испания курорт российский флаг Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:30
Лига чемпионов. Брюгге - Динамо: видео трансляция, подробности матча
15:28
Признание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристов
15:22
Флаг раздора: в испанском отеле рассказали, что будет с возмутившим украинцев триколором
15:06
В Запорожской области пьяный коп сбил пешехода (фото)
14:57
Вероломные россияне решили засудить украинцев за компьютерную игру
14:48
Коломойский назвал главных фаворитов на пост премьер-министра
14:36
Политолог рассказал, зачем Зеленский поносит и распекает украинских чиновников
14:29
Загорелся двигатель: самолет British Airways совершил экстренную посадку Видео
14:29
Путин и Зеленский - как боксеры в ринге. И Зеленский выигрывает - The New York Times
14:22
"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун
14:13
"Корова ночи": Оля Полякова разыскивает бабушку-хейтера Видео
14:03
Выборы-2019: ЦИК официально закончила подсчет голосов
13:50
"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе
13:43
ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова Фото Видео
13:38
Опасная зараза: почему на всех пляжах Одессы запретили купаться Видео
13:31
Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз
13:29
Медузы в Азовском море: эксперты пояснили, стоит ли бояться Видео
13:13
Свадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"
13:12
"Перемирие" на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли четверо бойцов ВСУ Видео
12:58
Коломойский рассказал, как "вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева
12:55
Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году Видео
12:51
Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию
12:17
В Украине остановили выдачу водительских удостоверений: стала известна причина
12:15
Синоптик рассказала, когда ждать возвращения 30-градусной жары Видео
11:57
Впервые за 5 лет: из Мариуполя запустили электрички в "серую зону"
11:56
Королева показала сексуальную девушку несовершеннолетнего сына
11:55
В Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко Видео
11:29
Вояж на Мальдивы: в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко Видео
11:25
Взрывы на военном складе в РФ: число жертв возросло Видео
11:11
Танці з зірками 2019: Серега и Анна Ризатдинова передали эстафету Видео
11:01
"Доступного" алкоголя больше не будет: Супрун пошла "войной" против боярышника
10:57
"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану Видео
10:56
Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр: что известно о сериале
10:53
Второй Спас в августе 2019: кто и как отмечает Преображение Господне 6 августа
10:43
У Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ
10:15
В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения Видео
10:15
Что там у москалей, или Почему украинцам не стоит смеяться над россиянами мнение
10:08
Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось
09:53
Хайди Клум игриво засветила грудь на пляже Фото
09:44
Погода в Украине: каких сюрпризов ждать сегодня и в августе в целом Видео
09:36
В Турции рассказали, о чем Зеленский поговорит с Эрдоганом
09:23
Взрывы в Красноярском крае: силовики РФ огласили причину и последствия Видео
09:16
УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров за договорные матчи
09:10
В Слуге народа рассказали о создании офиса обучения и развития депутатов Видео
08:59
Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря Видео
08:55
"На старом багаже киевлянам будет трудно" - экс-футболист Динамо Олег Саленко
08:36
Почему от Украины зависит победитель выборов президента США мнение
08:24
Встреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в Украину Видео
07:56
"Конкуренция великих держав": в НАТО нашли причину аннексии Крыма
07:33
Как похудеть без стресса для организма: 13 простых советов от диетолога
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять