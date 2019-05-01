В Чехии суд разрешил отелю прогонять россиян, одобряющих аннексию Крыма

Отель / Booking

Конституционный суд Чехии не нашел никаких признаков дискриминации в решении администрации отеля Brioni в Остраве не размещать россиян, которые в письменной форме отказались осуждать аннексию Крыма РФ.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Echo24. Согласно обнародованным данным, в апреле 2014-го в отеле Brioni Boutique Hotel было размещено объявление, в котором утверждалось, что россияне не могут в нем остановиться, в случае, если не подпишут нужное заявление.

После этого торговая инспекция Чехии оштрафовала администрацию на 50 тысяч крон из-за дискриминации потребителей. Однако суд в Остраве отправил дело на пересмотр, в результате сумма штрафа уменьшилась до пяти тысяч крон. Верховный суд отклонил жалобу гостиницы.

Решение Верховного суда отменил Конституционный суд. Его представители отметили, что постояльцы заранее были предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другой отель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Чехии увеличили число рабочих мест для украинцев. До этого в стране изъяли скандальные школьные атласы, на которых аннексированный Крым отмечен как "спорная территория".