"Закроем тебя": сын премьера Чехии рассказал, как его силой вывезли в Крым

Андрей Бабиш-младший / eurozpravy.cz

В 2017 году сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего против воли вывезли в аннексированный Россией Крым.

Как рассказал он изданию Seznam Zpravy, его прятали в Крыму от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Вывозом сына чешского премьера в Крым занимались супруги Протопоповы: Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения, ее муж, россиянин Петр Протопопов отвез мужчину в Крым.

"Я боюсь этого человека. Его жена - психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне в Украине: "Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть", - рассказал Бабиш-младший.

Отмечается, что Бабишы фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста", когда в 2008 году их семья выкупила старинный особняк и запланировала там оборудовать конференц-центр "Гнездо аиста".

При этом сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия отказалась от приема беженцев из-за наплыва людей из Украины.