В Крыму считают смешными планы Киева по декоммунизации полуострова

В Крыму оказались не в восторге от идеи декоммунизации / Reuters

Председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова убеждена, что слова главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича о необходимости декоммунизации полуострова являются "просто смешными".

В комментарии RT крымская чиновница заявила, что данное предложения можно назвать не иначе, как "бредом" и "фантазией больных людей".

"С такими предложениями, прежде всего, должны выходить живущие в Крыму люди. Но пока таких предложений не поступало и, думаю, не поступит. Перед нами стоят сейчас другие задачи. Крым развивается семимильными шагами, поэтому мы должны сделать все для того, чтобы здесь было комфортно жить и жителями, и тем людям, которые приезжают к нам отдыхать", - сказала Пермякова.

Напомним, во время чата в "Главреде" Вятрович констатировал, что после освобождения Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой, так как именно скорость обеспечит успех реформы.