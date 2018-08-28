Чехия отказалась от приема беженцев из-за наплыва людей из Украины

В Чехии заявили о наплыве людей из Украины / "Педагогічна преса"

Из-за наплыва людей из Украины, Чехия отказалась принимать беженцев, который попадают в Евросоюз через Средиземное море, заявил глава чешского правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш.

По его словам, для прекращения незаконной миграции необходим всеобъемлющий план действий, который он рассмотрит во время визита в Италию и на Мальту, сообщает Radio Praha.

"Чехия не примет ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, ведь принимает людей из Украины", - подчеркнул Бабиш.

Отмечается, что чешская полиция уже задержала 2376 нелегальных иммигрантов за первое полугодие. Кроме того, в прошлом году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Напомним, ранее сообщалось, что с конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев, а ежеминутно на заработки за рубеж отправляются двое украинцев.