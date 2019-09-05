"С*бите с Донбасса": украинский флаг на концерте в Москве вызвал скандал

На концерте Макса Коржа украинский флаг вызвал скандал / Reuters

Макс Корж - молодое дарование современной музыки, но не отличается какими-то жизненными принципами. После оккупации Россией Крыма, он поспешил туда с концертом, и закономерно получил от СБУ запрет на въезд в Украину, но отсутствие принципов позволило ему уже два раза после этого приехать в Украину с концертами, несмотря на запрет.

В это раз он устроил концерт на сцене в Москве, и стал причиной нового скандала, так как его фанаты развернули в фан-зоне три флага связанных вместе - российский, украинский и белорусский. Это фото обнародовал известный журналист Юрий Дудь на своей странице в Instagram.

"Пока мы готовили выпуск, намеренно держали тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот инстаграм и был когда-то придуман. 31 августа Москва - концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо", - подписал фото Дудь и добавил хештег #за*бись.

Очень многих украинцев это взбесило, ведь это результат российской пропаганды о том, что Украина и Россия - братские народы. Многие напомнили в комментариях под постом с фотографией о том, как "братья" россияне оккупировали в Украине Крым и спровоцировали и финансируют войну на Донбассе.

Макс Корж в Москве / Instagram

Макс Корж в Москве / Instagram

"Хотите дружбы и "братства", отдайте обратно Крым, с*бите с Донбасса, не лезьте в внутреннюю политику, и платите репарации. Только после этого можно начинать какой-то диалог", "Пока на Донбассе и в Крыму остаются русские войска не вижу в этом ничего хорошего!", "о чем это фото? о дружбе братских народов, один из которых предательски напал на другой? я не понимаю", "Ещё к флагам рядом флаг отжатого Крыма и фото руин Донецкого аэропорта. Сорян, ребя, только после депутинизации, а это, похоже, не скоро будет", "Наш прапор зайвий. Йдіть в жопу "братт'я"", "Чому прапор України з цими зрадниками і недобратами???", "Молодое поколение которое в*бет эту старую коммунистически скую номенклатуру-надежда всех стран постсоветского пространства. Украина молодцы в этом вопросе пока занимают второе место, 1 место Грузия, 3 Кыргызстан", "поверніть Крим та окуповану частину Донбасу, а потім поговоримо про якісь відносини. Наразі ви ворог номер один для України, кожного дня вбиваєте наших військових на нашій землі", - пишут в комментариях.

Напомним, въезд в Украину Максу Коржу запретили в 2017 году за незаконное пересечение украинской границы и посещения оккупированного Россией Крыма. Однако он добился отмены запрета через суд. Осенью 2017 года его снова не пустили в Украину - уже Госпогранслужба, но уже через 10 дней в декабре он снова был в Украине. По версии певца, он "не несет угрозы национальной безопасности Украины".

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