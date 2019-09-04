"Мы восхищены украинцами": протестующие в Гонконге решили перенять опыт Майдана

Протестующие в Гонконге решили перенять опыт Майдана / скриншот, podrobnosti.ua

Для протестующих из Гонконга решили устроить просмотры украинского фильма о Евромайдане Зима в огне с титрами на китайском.

Люди выходят с киносеансов в слезах, но вдохновленные на новые свершения.

Жители Гонконга смотрят фильм, сидя прямо на земле, проектор установили на паромном причале, пишет Би-би-си. Здесь собралось около 100 человек. После завершения фильма аплодируют поголовно все.

Люди отмечают схожесть событий: и в Украине, и в последнее время в Гонконге правоохранители применяют всё более жестокие методы подавления попыток добиться демократической свободы.

"Лента меня очень зацепила. Потому что эти протесты очень похожи на то, что происходит у нас. Особенно когда власть не слышит своих людей и когда применяется насилие, чтобы заставить молчать. Методы очень похожи", – отметил Тунг из Гонконга.

Мировые СМИ уже отмечали, что Гонконг 2019 наследуют сценарий украинского Майдана 2014 года.

Читайте такжеОдна страна, две системы. 20 лет воссоединения Гонконга с Китаем"Это как Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищены украинцами, их стратегией и несгибаемым духом сопротивления", – пояснил активист Ли Нгао, почему протестующие вдохновляются опытом Украины.

А девушка Зои добавляет: "В Украине вы можете видеть, как люди объединились, чтобы противостоять ситуации. В Гонконге мы тоже объединяем наши усилия. Это дает надежду, что у нас все может закончиться так же хорошо, как и в Украине".

Впрочем, ее позицию разделяют не все.

"Я не так оптимистично смотрю в будущее, но мы здесь сегодня, чтобы сказать будущим поколениям Гонконга, что мы встали на защиту их свободы", – добавил один из зрителей.

Ранее сообщалось, что в Гонконге задержали организаторов показа фильма о Майдане Зима в огне. Троих активистов увезли в неизвестном направлении.