В Гонконге задержали организаторов показа фильма о Майдане Зима в огне

На 40 площадках смотрели фильм о Майдане / Фото: Twitter/ Antony Dapiran

В Гонконге задержаны три лидера протестов после того, как они организовали просмотр в нескольких локациях города номинированного на Оскар документального фильма об украинской Революции Достоинства Зима в огне.

"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - цитирует Kyiv Post одного из лидеров протестов Джошуа Вонга.

Документальный фильм о событиях 2013-2014 гг. показали на 40 различных площадках города. Однако уже утром 30 августа были поочередно задержаны организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен. Сотрудники полиции увезли активистов в неизвестном направлении.

As the final credits roll, over applause the crowd begins to chant 光復香港，時代革命！ pic.twitter.com/ce6LguFzjQ — Antony Dapiran (@antd) August 29, 2019

Как известно, в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за стремления местных властей разрешить экстрадицию граждан на материковый Китай.

Напомним, во французском Биаррице закончился саммит Большой семерки, по итогам мероприятия участниками была принята общая декларация, где особое внимание было уделено протестам в Гонконге.