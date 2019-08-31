В Гонконге задержали организаторов показа фильма о Майдане Зима в огне

31 августа 2019, 22:10

Троих активистов увезли в неизвестном направлении.

На 40 площадках смотрели фильм о Майдане / Фото: Twitter/ Antony Dapiran

В Гонконге задержаны три лидера протестов после того, как они организовали просмотр в нескольких локациях города номинированного на Оскар документального фильма об украинской Революции Достоинства Зима в огне.

"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - цитирует Kyiv Post одного из лидеров протестов Джошуа Вонга.

Документальный фильм о событиях 2013-2014 гг. показали на 40 различных площадках города. Однако уже утром 30 августа были поочередно задержаны организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен. Сотрудники полиции увезли активистов в неизвестном направлении.

Как известно, в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за стремления местных властей разрешить экстрадицию граждан на материковый Китай.

Напомним, во французском Биаррице закончился саммит Большой семерки, по итогам мероприятия участниками была принята общая декларация, где особое внимание было уделено протестам в Гонконге.

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Гонконг Революция достоинста Зима в огне
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