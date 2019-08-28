Тихая смерть G7 и плохие сигналы для Украины: почему саммит во Франции закончился провалом

Саммит Большой семерки завершился провалом / Reuters

На выходных завершился очередной саммит "Большой семёрки" - клуба государств западного блока, которые съезжаются каждый год, чтобы обсудить актуальные проблемы международных отношений, а также некоторые двусторонние вопросы между собой, если таковые имеются. В этом году дискуссии были по-особенному жаркими и эмоциональными, поскольку вопросов для разговора накопилось уйма.

С момента прошлогоднего саммита G7 в Канаде, ситуация в мире лишь ухудшилась, а вопросы глобального масштаба остались те же, и даже обросли новыми формами и дополнительными проблемами, отягощая и без того нагруженную мировую систему.

Читайте такжеПоматросили и бросили: как Запад поиздевался над ПутинымТорговые войны, выпущенные Дональдом Трампом из "ящика Пандоры" 1,5 года назад, вышли в фазу открытого противостояния. Китай, Индия, Южная Корея, Евросоюз, Канада, Мексика и даже Япония выражают открытое недовольство односторонними и порывистыми решениями Вашингтона относительно мировой торговли и финансов. Противостояние между США и Китаем лишь обострилось. Стороны нанесли друг другу несколько болезненных ударов, а эскалация конкуренции между ними накаляется, выплёскиваясь в практическую плоскость: протесты в Гонконге, напряжение вокруг Тайваня, эрозия договорённостей США и Северной Кореей.

Европейцы во главе с Эммануэлем Макроном, мнящим себя новым европейским лидером и "вторым Шарлем де Голлем", вовсю критикуют администрацию Белого Дома за их презрение к многосторонним соглашениям и дипломатии, начиная от отношения к НАТО и ситуации вокруг Ирана, заканчивая Brexit и израилько-палестинским конфликтом.

Ситуация в Ливии за прошедший год совершенно вышла из-под контроля. Отряды, лояльные международно-признанному Правительству национального единства в Триполи, погрязшему в коррупции и бандитизме, заперты в столице, осаждаемые силами генерала-фельдмаршала Халифы Хафтара, за которым стоят Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Россия и Франция. Новый виток противостояния прямо угрожает новой волной беженцев в Европу и безопасности Средиземноморского региона и стран Северной Африки.

Американско-иранское противостояние вышло за рамки обмена словестными "любезностями" и введением санкций. Теперь стороны занялись открытым пиратском в международных водах, попутно сбивая военные беспилотники друг друга. США наложили санкции уже на всё, что можно, даже медицину, из-за чего в Иране умирают онкобольные из-за дефицита препаратов. Даже министр иностранных дел Ирана оказался под персональными санкциями, чего раньше никогда не было.

Читайте такжеПять причин не истерить по поводу возвращения России в G7Экология за год снова вернулась на международную арену. Массовые протесты молодёжи и "зелёных" в Британии, а также лесные пожары в Амазонке снова поднимают неудобные для многих вопросы сокращения выброса углекислого газа в атмосферу, очистки океанов, ужесточения правил охоты и борьбы с вырубкой лесов большими международными корпорациями, которых часто покрывают правительства.

О чем говорили

Глобальные тенденции, подобно описанным, и задавали тон разговорам "Большой семёрки" во французском Биаррице. С учётом происходящего в мире, я бы выделил следующие темы, на которых остановились страны-участницы G7 в этом году:

Торговые войны США и Китая;

Мировая рецессия и новая волна финансового кризиса;

Экология и климатические изменения;

Пожары в лесах Амазонки;

Возвращение России в G7;

Иран и новая региональная война на Ближнем Востоке;

Протесты в Гонконге;

Напряжение вокруг Кашмира;

Борьба с глобальными монополиями;

Ситуация в Ливии.

Несмотря на такое обилие тем, президент Франции – принимающей стороны – изначально заложил низкую планку для саммита. Эммануэль Макрон с самого начала занижал ожидания от встречи и не спешил с выводами, чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо в прошлом году. Тогда, он развернул целую информационную кампанию при подготовке саммита, чем разогнал и без того завышенные ожидания международного сообщества. Однако в самый разгар встречи, всё испортил Дональд Трамп. После перепалки с Трюдо о торговле, либерализме и экологии, президент США досрочно покинул встречу и даже не присутствовал при заключении финального коммюнике, что стало оскорблением для принимающей стороны.

Читайте такжеБольшое унижение ПутинаДля Эммануэля Макрона публичное унижение было недопустимо, поэтому саммит ужали в сроках и сократили число встреч и время для обсуждений актуальных тем. Из-за известных расхождений во взглядах европейцев и Трампа по вопросам мировой торговли и климатических изменений, впервые в своей истории, саммит изначально не анонсировал подписание совместного финального коммюнике. Это резко обвалило весомость и значимость события, поскольку все понимали – никаких прорывов в договорённостях не будет, а значит ждать нечего.

Саммит "Большой семёрки" в этом году действительно можно считать одним из худших с точки зрения практического смысла и последствий. Он подчеркнул, насколько кризисными являются трансатлантические отношения и как далеки друг от друга страны некогда единого Западного блока. К тому же, он окончательно показал, что такой формат переговоров не эффективен и не может более решать вопросы мирового порядка. Не секрет, что функции главной международной площадки для переговоров на наивысшем уровне давно перекочевали в "Большую двадцатку", более справедливо представляющую крупнейшие и самые влиятельные экономики мира.

Вдобавок к этому, саммит G7 в очередной раз продемонстрировал не единство и силу Запада, а совсем наоборот: его слабости и разобщенность, уязвимость к меняющимся социально-экономическим укладам и растущий эгоцентризм во внешней политике. США и Европа продолжали ссориться по темам экологии, торговли, пошлин, санкций против РФ и "иранского ядерного вопроса". Италия сошлась в дуэли с ЕС о фискальной политике, реформах Союза и будущих выборов. Великобритания, представленная новым премьер-министром Борисом Джонсоном, безуспешно пыталась создать некое подобие "тандема" Джонсона-Трампа, но натолкнулась на циничную и патологическую потребность президента США во внимании, соглашательстве во всём и потакании всем его действиям и словам. "Химии" между Борисом и Дональдом, которую многие пророчили, не получилось – обе страны имеют меньше точек соприкосновения, нежели противоречий, а одним лишь внешним сходством Джонсона и Трампа, о котором часто шутили, проблемы не решишь.

Читайте такжеПутин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофуНаконец, судьба саммита была предрешена и по причине неудачного стечения обстоятельств, плохого тайминга. Все участники были обременены внутренними проблемами, думали совершенно о другом, и не желали резких поворотов в переговорах о глобальных проблемах человечества.

Италию захлестнул политический кризис. Накануне саммита премьер-министр Джузеппе Конте громко хлопнул дверью и пошёл ва-банк, объявив о распаде правящей коалиции. Канада приближается к парламентским выборам, на которых либералы во главе с Джастином Трюдо могут пролететь, находясь в самом центре громкого политического скандала, в который оказался втянут и сам премьер-министр. Через два месяца Британия должна покинуть Евросоюз. Сам ЕС находится на переходном этапе. После европейских выборов в мае, лидеры ЕС (Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер) одной ногой на политической пенсии. В Германии медленно опускается занавес на эпоху канцлера Ангелы Меркель, имидж которой в Европе постепенно тает и размывается. В таких условиях, саммит не мог произвести ничего дельного, не говоря уже о каких-то соглашениях, договорённостях и гарантиях.

Самый худший саммит

Так всё и произошло: страны не смогли договориться по большинству вопросов. Президент США Дональд Трамп, хоть и пообещал возобновить торговые переговоры с Китаем, всё же не дал никаких гарантий, что в этот раз они будут успешными. Многие и вовсе боятся, что ситуация ухудшится, и за ней последует новый виток противостояния, отражающееся на крупнейших экономиках мира. Единство позиций участников касательно протестов в Гонконге, которые США и Британия используют для давления на Пекин, никак не поможет разрешению ситуации, а значит, оставляет инвесторов и дальше гадать, как глубоко падут биржи в Гонконге.

США не проявили особого интереса и к предложению Франции ввести единый налог на крупные международные корпорации типа Google и Amazon, которых в Европе обвиняют в нарушении монопольного законодательства. Хотя Трамп и сам частенько критиковал эти компании за их про-либеральную позицию (которую он презирает), но их помощь и финансирование не дают ему повода согласиться с Европой и объявить им войну. В этом ЕС и США в ближайшее время останутся на своих, полярных, позициях.

Читайте такжеВозврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку ЗападаНаиболее яростными были дебаты по поводу лесов Амазонки, где уже неделю бушуют сильнейшие пожары. Бразилия, возглавляемая известным скептиком относительно климатических изменений и защиты природы Жаиром Болсонару, отказывается принимать помощь от Европы и Канады, обвиняя их в вмешательстве во внутренние дела. Всё из-за критики в его адрес. Дескать, он не доглядел, и допустил пожары, а может быть даже к ним причастен. В конце концов, Болсонару давно обещал открыть бескрайние амазонские лесные массивы для международных компаний, чтобы они добывали там полезные ископаемые. Против этого выступают местные эко-активисты и страны Евросоюза, покровительствующие "зелёной тематике". Жаир Болсонару является близким союзником Дональда Трампа, а среди компаний, заинтересованных в добыче в Амазонке, есть и американцы. Поэтому и тут США оказались на другой стороне. На панель, посвященной экологической тематике, президент США демонстративно не пришёл, а фото его пустого кресла за общим столом облетели весь мир. В результате, получили пустую декларацию на одну страницу, в которой страны обещали выделить на помощь тушению пожарам в Амазонке 20 миллионов евро. Как шутили некоторые журналисты, присутствовавшие на саммите: "Это явно меньше, чем стоимость проведения самой встречи".

Наконец, не договорились и по Ближнему Востоку. Хотя Франция впервые выступила с конкретными предложениями по урегулированию американо-иранского спора по "ядерной программе", закончилось это неудачно. Дональд Трамп, явно застигнутый врасплох внезапным приездом в Биарриц министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа (находящегося под персональными санкциями США), приглашённого Макроном, просто уехал и не пожелал с ним встречаться, что могло бы заложить базу для будущих переговоров и выхода из кризиса с сохранением лица. Тем временем, напряжённость на Ближнем Востоке возрастает с каждым днём. За последнюю неделю Израиль – ближайший союзник США – нанёс шесть воздушных ударов по про-иранским (согласно их версии) военным объектам в Сирии, Ливане и Ираке. Это вызвало ответную реакцию про-иранских сил, которые пообещали отомстить, а все три страны подали жалобу в ООН о нарушении Израилем их национального суверенитета. При этом, многие обвиняют США в организации нападений.

Украинский вопрос

Вопрос Украины затерялся между всеми этими сложными геополитическими конструкциями. Впрочем, он поднимался один раз, хоть и в контексте совершенно другого разговора – о возвращении России в состав "Большой семёрки". Инициировали эти разговоры двое человек – президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Накануне саммита, неожиданно для многих украинцев, оба лидера заявили о необходимости вернуть РФ в состав G7. Сам факт таких заявлений погрузил Украину в шок и негодование. Впрочем, тенденция к нормализации отношений между частью западных элит и Россией наметилась ещё несколько лет назад, а сейчас уже проявляется чётче и громче. Поэтому, ничего удивительного в словах Трампа и Макрона нет.

Читайте такжеЗапад сделал лучший подарок Украине на День НезависимостиРазумеется, вопрос о возвращении РФ в G7 вызвал неоднозначную реакцию у других участников саммита. Великобритания, Евросоюз, Канада и Германия выступили против восстановления членства Москвы. Япония заняла осторожно-выжидательную позицию, склоняясь скорее к положительному ответу на инициативу Макрона-Трампа. Италия приветствовала эти разговоры, что неудивительно: в последнее время именно официальный Рим чаще других говорит о необходимости отмены санкций против РФ.

Безусловно, никаких решений о возвращении РФ в "Большую семёрку" никто принимать не стал. Но сам факт того, что эта тема стала одной из центральных на этом форуме, всколыхнул многих, особенно в Украине.

Эта ситуация очень похожа на другие эпизоды сотрудничества Запада (который, как верят все, должен нас защищать и воевать с РФ) и России (которая, как верят все, находится под жесточайшими санкциями и является изгоем): возвращение российской делегации в ПАСЕ, строительство "Северного потока-2", франко-российские сотрудничество в Ливии, договорняки РФ и ЕС по Молдове и т.д. То, что произошло с заявлениями на саммите, отражает тенденцию, которая началась давно, но которую упорно не видят в Украине. Отдельной части западных элит (и целых государств) выгодна нормализация отношений с Россией и смягчение санкций ввиду стремительно меняющейся международной обстановки, вносящей коррективы в их внешнюю повестку.

Украина за последние 5 лет так и не стала ценной и интересной для западных партнёров, а потенциал фразы "Мы – ваш Восточный вал" без выполнения соответствующих обязательств и "домашней работы" (реформы, борьба с коррупцией, облегчение ведения бизнеса и формирование инвестиционного климата) уже исчерпан. За последние 5 лет на Западе во многих странах поменялась власть, а элиты всё больше задумываются о том, что раз Украина после Евромайдана не стала "историей успеха", то и сохранять статус-кво 2014 года нет смысла.

Читайте такжеУкраине пора отказываться от стратегии нытья ПорошенкоНе имея собственной сформулированной внешней политики, внутреннего общественно-политического консенсуса касательно основных вопросов национальной безопасности и государственного развития, без ответственных лидеров и с кучей долгов, Украина постепенно маргинализуется на международной арене, что и проявляется в ситуациях с "возвращением" России в G7, а вместо Украины специальными гостями на этом саммите становятся Буркина-Фасо, Чили, Сенегал, Руанда, Египет, Южная Африка и Индия.

В целом, в заключении могу сказать, что G7 фактически умерла. Следующий саммит, который может пройти в личном особняке Дональда Трампа во Флориде, уже будет совершенно другим. Объединение "либеральных демократий", как его задумывали создатели много лет назад, тихо покинуло этот мир, растворившись в прохладном бризе баскского побережья южной Франции. А с ним ушли под воду атмосфера доверия и ценности, долгое время питавшие этот саммит, но не выдержавшие коллапса институтов старого мирового порядка.