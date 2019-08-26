Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение

Большая семерка уделила Украине в итоговом докладе лишь одно предложение / Facebook Посольство Украины в США

Во французском Биаррице закончился саммит Большой семерки, по итогам мероприятия участниками была принята общая декларация.

Текст документа обнародовало правительство Франции. Об Украине в нем указано лишь одно предложение.

"Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, на котором планируется достижение ощутимых результатов", - отмечается в декларации.

Значительное внимание мировые лидеры уделили вопросу Ирана, обещая не допустить создание ядерного оружия этим государством, а также планируя сохранить стабильность в регионе.

Участники саммита G7 поддержали перемирие в Ливии, выразив мнение, что исключительно политические решения могут обеспечить стабильность в этой стране.

Читайте такжеНа G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо"Мы с нетерпением ожидаем хорошо подготовленной международной конференции с участием всех заинтересованных сторон и региональных участников, вовлеченных в этот конфликт", – говорится в документе.

Также главы государств-лидеров рекомендовали Гонконгу для стабилизации ситуации с массовыми протестами следовать китайско-британской декларации 1984 года, которая регулирует взаимоотношения в регионе. Важным фактором лидеры указали недопущение насилия.

В ходе дискуссии было принято решение, что Большая семерка выступает за соблюдение принципов открытой и справедливой глобальной торговли, стабильности мировой экономики, а также эффективной защиты интеллектуальной собственности и улучшение механизмов международного налогообложения.

Напомним, президент США Дональд Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.