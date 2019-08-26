Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение

26 августа 2019, 23:02

В центре внимания мировых лидеров – Иран, Ливия и Гонконг.

Большая семерка
Большая семерка уделила Украине в итоговом докладе лишь одно предложение / Facebook Посольство Украины в США

Во французском Биаррице закончился саммит Большой семерки, по итогам мероприятия участниками была принята общая декларация.

Текст документа обнародовало правительство Франции. Об Украине в нем указано лишь одно предложение.

"Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, на котором планируется достижение ощутимых результатов", - отмечается в декларации.

Значительное внимание мировые лидеры уделили вопросу Ирана, обещая не допустить создание ядерного оружия этим государством, а также планируя сохранить стабильность в регионе.

Участники саммита G7 поддержали перемирие в Ливии, выразив мнение, что исключительно политические решения могут обеспечить стабильность в этой стране.

Читайте такжеНа G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо"Мы с нетерпением ожидаем хорошо подготовленной международной конференции с участием всех заинтересованных сторон и региональных участников, вовлеченных в этот конфликт", – говорится в документе.

Также главы государств-лидеров рекомендовали Гонконгу для стабилизации ситуации с массовыми протестами следовать китайско-британской декларации 1984 года, которая регулирует взаимоотношения в регионе. Важным фактором лидеры указали недопущение насилия.

В ходе дискуссии было принято решение, что Большая семерка выступает за соблюдение принципов открытой и справедливой глобальной торговли, стабильности мировой экономики, а также эффективной защиты интеллектуальной собственности и улучшение механизмов международного налогообложения.

Напомним, президент США Дональд Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Большая семерка новости Украины и мира
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:28
На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео
23:02
Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение
22:36
Постпред России назвал цель смертоносных военных испытаний на Росатоме
22:10
Зеленский наградил орденом сжегшую "колорадское" платье евродепутата
21:31
Тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали
21:29
"Мог остановить": Трамп повесил на Обаму аннексию Крыма Видео
20:54
Долгожданная "нормандская встреча": озвучена дата переговоров Зеленского, Макрона, Меркель и Путина Видео
20:38
Звездные войны: зрителей покоряет трейлер Восхода Скайвокера Видео
20:04
"Только Мальдивы": Мендель иронично отреагировала на отдых Богдана
20:02
На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры Видео
19:31
"Он – гордый": Трамп растолковал, почему Путин не просится обратно в Большую восьмерку Видео
19:26
Комиссию по ветеранам возглавила Зинкевич: в Раде определились с комитетами
19:00
Президент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам
18:48
В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+
18:25
Спасибо Путину: российские паспорта обвалили цены на квартиры в "ЛНР" и "ДНР" Видео
17:59
Кремль озвучил два условия для встречи в нормандском формате
17:34
В Слуге народа готовят систему голосования в Раде по отпечатку пальца
17:32
В партии Порошенко раскрыли, с кем Слуга народа создаст коалицию в Раде
17:03
Встреча Зеленского и Путина: бундесмама разрешила Владимирам увидеться
17:00
Облом космического масштаба: в ЕС отказались от российских Союзов
16:52
В РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским" Видео
16:33
"Однозначно кремлевская провокация": на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку
16:17
"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую Примадонну Видео
16:01
Час Х близок: Украина и Россия утвердили дату обмена пленными Видео
15:28
Дедовщина: в Одесской области матрос убил из автомата Калашникова сослуживца
15:04
Бумер бросился в погоню: на курорте в Карпатах произошло жуткое смертельное ДТП
14:53
Ореховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье Видео
14:51
Стало известно, сколько денег украинским футболистам дали за победу на ЧМ U-20
14:41
"Выслать в расеюшку": "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России" - видео Видео
14:36
Заграница помогает: Меркель и Трюдо призвали Киев проводить реформы
14:13
Лавров оценил вариант с возвращение России в "Большую восьмерку"
14:00
Смертоносное облако: Россия наконец признала выброс радиации после взрыва под Архангельском
13:42
Генпрокуратура просит канадцев снять санкции с Портнова - СМИ
13:40
"Хочу на свадьбу, хочу на фронт": Богдан "отфутболил парахоботов" и вспомнил поездку в Пески Видео
13:12
У Зеленского подтвердили планы по сокращению числа депутатов Рады
12:53
Погода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптик Видео
12:20
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
11:55
"Уссаться над Питюней": сеть рассмешило традиционное обещание Порошенко по Донбассу
11:32
Отданный в аренду динамовец объяснил, почему передавал "приветы" уволенному Хацкевичу Видео
10:55
Предложение - бомба: СМИ узнали, как Трамп хотел лупить по ураганам ядерным оружием
10:27
Санкции против РФ – минус для США, а нам их деньги не нужны – Госдума Видео
09:54
"Чувствую угрозу": Кравчук рассказал, почему и зачем спит с пистолетом
09:30
Война на Донбассе: в Штабе ООС озвучили потери Видео
09:02
В центре Киева шарахнули из гранатомета по зданию - опубликовано фото, видео Фото Видео
08:51
Поющие свингеры: почему украинские артисты потеряли страх мнение
08:25
"Это внутренний флешмоб": Зеленский прокомментировал историю с отставкой Богдана
07:57
Германия и Франция работают над запуском саммита "нормандского" формата - Меркель
07:38
США шарахнули по России новыми санкциями из-за отравления Скрипалей
06:58
Пять причин не истерить по поводу возвращения России в G7 мнение
06:29
Рваное каре – самая стильная стрижка 2019-2020: модные варианты, 30 фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять