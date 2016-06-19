Фильм о Майдане "Зима в огне" награжден американской телеакадемией

Американская телеакадемия наградила документальный фильм "Зима в огне" о Революции Достоинства специальным призом The Television Academy Honors.

Эта награда вручается лентам, которые "вдохновляют, повышают эрудицию и подталкивают к переменам", сообщает Cultprostir.

"От имени моей страны и всей международной команды, которая работала над фильмом, я очень благодарен за эту награду. Революция Достоинства многому меня научила, и я стремился задокументировать ее и показать миру. Эта награда очень важна для Украины, которая продолжает свою борьбу. Я хотел бы посвятить эту награду всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу", — сказал режиссер фильма Евгений Афинеевский на церемонии награждения.

"Мы очень рады, и не только потому, что общественная значимость ленты была настолько высоко оценена телеакадемией. На церемонии в Лос-Анджелесе было заявлено об уникальном краудсорсинговом опыте создания картины, из-за чего впервые в истории "Хрустальных глобусов", врученных команде, было несколько. Один останется у американских коллег, два других уже на пути в Украину", — рассказала Лина Клебанова, одна из украинских продюсеров фильма.

В разные годы лауреатами награды становились Шоу Опры Уинфри, сериалы "Отдел новостей", "C.S.I: место преступления".

видео: Кино Трейлеры | KinohaHD.ru