Мирное решение конфликта на Донбассе: спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ сделал важное заявление

Мартин Сайдик сделал важное заявление по Донбассу / Reuters

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, которого ранее осадили из-за скандального заявления о Крыме, во вторник, 12 ноября, после заседания в Минске в формате видеоконференции заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского и призвал стороны конфликта ответственно относиться ко взятым на себя обязательствам.

"Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - отметил Сайдик.

Также Сайдик обратил внимание на то, что до конца ноября на участке разведения сил в Станице Луганской должны завершиться работы по ремонту моста через реку Северский Донец.

По словам Сайдика, в то же время на участке разведения сил в Золотом ведутся работы по разминированию.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также сообщил, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик, передает Интерфакт-Украина.

Добавим, что встреча представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма не смог принять непосредственного участия в заседании ТКГ во вторник, 12 ноября, в виду того, что самолет, в котором он отправился на встречу, не смог приземлиться в Минске из-за плотного тумана.

Также из-за погодных условий не смог прибыть и спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, поэтому заседание проводилось в формате видеоконцеренции.

Читайте такжеВ Петровском завершилось разведение сил: все подробностиНапомним, во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отметила Олифер на своей странице в Фейсбуке.