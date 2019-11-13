Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммита

В МИД России заявили об угрозе срыва встречи Меркель. Макрона, Путина и Зеленского / Reuters

В среду, 13 ноября, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о возможном срыве встречи лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона из-за "серьезных трудностей".

"Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата. Но поступает информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности", - заявил Грушко.

При этом он уточнил, что заявления о замене Нацгвардии Украины военными силами могут перечеркнуть смысл разведения сил в Донбассе.

"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил Грушко, передают росСМИ.

Напомним:

12 ноября пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

По ее словам, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отметила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

11 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил на Донбассе, - ред.). Даты по-прежнему нет", - сказал Песков во время общения с журналистами, пишут росСМИ.