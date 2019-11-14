Украина может выйти из минского процесса: Пристайко назвал условия

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что в случае провала саммита в "нормандском формате", Украина готов рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе.

Глава МИД подчеркнул, что Киев выполнил все предварительно обсужденные условия для такой встречи и сейчас ожидает ответа Москвы на согласованное с лидерами Германии и Франции предложение относительно ее даты.

"Мы говорим: все выполнено. Когда состоится встреча? Мы смотрим на графики, когда ее можно провести. Мы хотим как можно скорее", - заявил Пристайко.

Он добавил, что по состоянию на сегодня есть возможная дата саммита, которая подходит немецкой, французской и украинской сторонам, передает ВВС.

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"Ждем ответа от четвертой стороны", - резюмировал он, отказавшись назвать эту дату, дабы не сорвать возможную встречу.

Напомним, партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.