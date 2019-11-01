Пристайко озвучил запасной вариант завершения войны на Донбассе

Вадим Пристайко рассказал о подготовке к саммиту в нормандском формате / УНИАН

Украина готовится к проведению саммита "нормандской четверки", но при этом не исключает и другие варианты завершения войны на Донбассе, если эта встреча не состоится. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее рассказал, как продвигается подготовка к новому этапу обмена пленными между Россией и Украиной.

По словам Пристайко, в рамках подготовки к саммиту "нормандской четверки" Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

"И второй вопрос - это разведение в трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведение в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс, он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим, останется еще один участок - Петровское. Это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались", - рассказал глава МИД в интервью ТСН.

Читайте такжеЗеленский анонсировал отвод сил в Петровском: дата, условия и итоги

На разведение сил уйдет примерно несколько недель, спрогнозировал министр и выразил надежду, что уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран.

Если Россию не удастся привлечь к переговорам в "нормандском формате", у Украины есть "план Б".

"Давайте не будем забывать, что еще от 2015 года, а еще позже, 2016 года, была подтверждена российской стороной и остается опция приглашения миссии по поддержанию мира на Донбассе. Если мы выйдем на "нормандский формат" и поймем, что с Минском нам не удается завершить войну, тогда будем привлекать и такие форматы, как международная помощь", - отметил глава МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате. Хозяин Кремля не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

30 октября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ разведения сил в Донбассе.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.