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Пристайко озвучил запасной вариант завершения войны на Донбассе

1 ноября 2019, 07:02

Если с "Минском" не удастся завершить войну, Киев планирует привлекать международную помощь.

Пристайко
Вадим Пристайко рассказал о подготовке к саммиту в нормандском формате / УНИАН

Украина готовится к проведению саммита "нормандской четверки", но при этом не исключает и другие варианты завершения войны на Донбассе, если эта встреча не состоится. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее рассказал, как продвигается подготовка к новому этапу обмена пленными между Россией и Украиной.

По словам Пристайко, в рамках подготовки к саммиту "нормандской четверки" Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

"И второй вопрос - это разведение в трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведение в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс, он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим, останется еще один участок - Петровское. Это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались", - рассказал глава МИД в интервью ТСН.

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На разведение сил уйдет примерно несколько недель, спрогнозировал министр и выразил надежду, что уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран.

Если Россию не удастся привлечь к переговорам в "нормандском формате", у Украины есть "план Б".

"Давайте не будем забывать, что еще от 2015 года, а еще позже, 2016 года, была подтверждена российской стороной и остается опция приглашения миссии по поддержанию мира на Донбассе. Если мы выйдем на "нормандский формат" и поймем, что с Минском нам не удается завершить войну, тогда будем привлекать и такие форматы, как международная помощь", - отметил глава МИД.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате. Хозяин Кремля не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана". 

30 октября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ разведения сил в Донбассе.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. По его словам, этот процесс будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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