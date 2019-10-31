Обмен пленными: Пристайко заявил, что сейчас идет подбор кандидатов

Украина и Россия готовится к новому этапу обмена пленными / president.gov.ua

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Украина и Россия готовятся к новому этапу обмена пленными, и сейчас идет подбор подходящих кандидатов.

Глава МИД в интервью ТСН обьяснил, что в ведомстве изучается возможность освобождения пленных.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - отметил глава МИД.

В СМИ распространилась информация, что проведение обмена зависит от даты и исхода проведения встречи нормандского формата, Пристайко ответил на этот слух.

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - подытожил Пристайко.

Ранее в России назвали сроки проведения саммита в нормандском формате.