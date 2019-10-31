Большинство ветеранов уехали из Золотого: первые детали

В Золотом продолжается разведение сил / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Большинство добровольцев-ветеранов АТО, которые находились в прифронтовом поселке Золотое на Донбассе, уехали оттуда.

По информации заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, в Золотом остались только десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции, передает Hromadske.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", - рассказал Троян.

По его словам, на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои".

Кроме того, в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок. Троян добавил, что внештатных ситуаций не было.

Напомним, во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил. Позже было обнародовано видео с места событий.

Ранее стало известно, что Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом.