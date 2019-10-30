Разведение войск в Золотом: обнародовано видео с места событий

ОБСЕ / УНИАН

Бойцы добровольческих батальонов остаются в населенном пункте Золотое-4 Луганской области. В Сети опубликовали видео, снятое по дороге из Катериновки в Золотое.

Согласно ролику, на данном участке много представителей ОБСЕ.

"Жителей Катериновки уже сегодня оставляют без защиты со стороны Украины", - рассказали активисты, находящиеся возле населенного пункта.

При этом согласно плану отвода войск, Катериновка останется в "серой зоне". По словам военных, их заставляют покинуть позиции и уйти из населенного пункта на 1-1,5 километра.

На данный момент в поселке действует "желтый" пропускной режим, поэтому туда не пускают никого, кроме местных жителей. Все подъезды и выезды к поселку контролируют полиция и Национальная гвардия Украины.

Напомним, что оккупанты так называемой ЛНР объявили о якобы проведении "учений" после начала разведения войск в Золотом.