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"ВСУ вернутся на свои позиции": в штабе ООС сделали важное заявление об отводе войск в Золотом

29 октября 2019, 19:30

Еще около 30 дней займет разминирование участка около Золотого, рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС назвали сроки проведения отвода войск в Золотом
В штабе ООС назвали сроки проведения отвода войск в Золотом / скриншот из видео

Во вторник, 29 октября, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.

"В общем, мероприятия по разведению сил будут проходить на протяжении трех суток", - сказал Кравченко в ходе брифинга.

Отметим, отвод войск начался 29 октября в 12:00.

Кравченко подчеркнул, что еще около 30 дней займет разминирование участка около Золотого. После отвода войск на участок разведения пригласят представителей СМИ.

По словам командующего, за ходом отвода войск следят наблюдатели из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кравченко также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины готовы в случае обострения ситуации вернуться на свои позиции.

"ВСУ в случае каких-либо провокационных действий готовы будут защитить гражданское население", - заверил он журналистов.

Командующий напомнил, что войска отводятся на 1 км с обеих сторон линии разграничения.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.

Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у ЗолотогоТакже ранее помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - высказался Сурков.

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