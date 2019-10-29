В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ

Пресс-секретарь Кучмы рассказала об отводе войск в Петровском / УНИАН

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.

При этом она уточнила, что "за пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной".

"Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указано в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - сообщила Олифер.

Также Олифер заявила, что итоги работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) за последний период открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Кроме того, Олифер добавила, что украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасного блока вопросов минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей.

Отметим, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил.

"В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня…", - заявил он журналистам в Мариуполе.

Читайте также"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видеоНапомним, во вторник, 29 октября, помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - высказался Сурков.