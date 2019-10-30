"Агрессия Киева": боевики "ЛНР" объявили военные "учения"

Боевики / УНИАН

Оккупанты так называемой ЛНР после начала разведения войск в Золотом объявили о якобы проведении "учений". Так, маневры касаются всех "силовых структур" боевиков.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что якобы "учения" являются плановыми. Пол данным "ресурса" Остров, в ходе анонсированных мероприятий будут отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

Кроме того, Пасечник считает, что проведение так называемых учений" на следующий день после старта разведения сил является "логичным". Также он указал, что существует опасности "агрессии со стороны Киева".

Напомним, что ранее командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко во всеуслышание заявил, что отвод войск у Золотого Луганской области продлится три дня.