"Плакаты, что я - ху*ло": в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами

Владимир Зеленский в Золотом / Facebook президента

В Сети на канале НикВести HD в YouTube было опубликовано полное видео резонансной беседы президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами-ветеранами АТО в прифронтовом поселке Золотое на Донбассе.

В ролике можно услышать слова президента о том, что он очень хорошо помнит нелицеприятные и откровенно оскорбительные выкрики добровольцев в свой адрес, которые звучали на недавней акции "Нет - капитуляции" в Киеве.

"А когда, парни, вы стояли на площади, куда вы вышли не за деньги, а среди вас (я же могу обобщить) стояли с плакатами меня — геть или я х*йло. Я к чему - и это смотрели русские, и это тоже позор. Мы все совершаем ошибки", — сказал Зеленский.

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Напомним, из предыдущей версии беседы Владимира Зеленского и добровольцем в Золотом можно было узнать, что президент аргументировал необходимость отвода войск фразой - "Пацаны, ничего не делать нельзя".