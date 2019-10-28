Зеленский в Золотом: чем завершится шантаж президента

Владимир Зеленский в Золотом / Офис президента Украины

Интернет-сообщество до сих пор продолжает волновать эмоциональная сторона поездки президента Зеленского в Золотое. Вместо того, чтобы задуматься о вещах практичных и существенных.

Совершенно очевидно, что ветераны-добровольцы находятся там незаконно — начиная от прорыва в "серую зону" до наличия у них оружия. При этом они реально поднимают чрезвычайно важные общественные вопросы, та же безопасность местных жителей.

С другой стороны, почему РФ и даже США выступают против наших добровольческих подразделений? Да потому что они — вне закона!

Читайте также"Сдаете огромную территорию": Билецкий пригрозил ЗеленскомуВласть Владимира Зеленского ведь не так панически боится украинцев, как власть Петра Порошенко? Так что мешает хоть в турборежиме, хоть с толком и расстановкой принять долгожданный закон Украины "О территориальной обороне"? И тогда ветераны того же "Азова" смогут на законных основаниях передавать свой опыт, заниматься боевой подготовкой. Легальные и эффективные силы территориальной обороны, в отличие от показушных бригад, созданных Генштабом, смогли бы обеспечить безопасность украинцев на территориях, с которой отводятся ВСУ. И все было бы правильно, и никто бы не говорил, что Украина срывает мирный процесс…

Есть и другой аспект визита в Золотое.

Читайте такжеИз-за угрозы Зеленскому в Сети облаяли "дуру"-соратницу ПорошенкоЛюбой выезд ветеранов и длительное их нахождение на территории должны кем-то организовываться и финансироваться. К сожалению, наши ветераны не настолько обеспечены, чтобы проводить подобные акции за свой счет. И не важно, кто их финансирует — то ли Порошенко-Ахметов, то ли Коломойский-Аваков, в любом случае речь идет о шантаже главы государства и самого государства в его лице. Что абсолютно недопустимо.

И в этом случае надо применять к организаторам шантажа всю жесткость и крутизну характера. Если они, разумеется, есть.