Лозунг "нет капитуляции" - борьба паразитов в политике

Акция "Нет капитуляции" в Киеве

Что означает "Нет капитуляции"?.. Я вижу в этом лозунге только проявление внутривидовой борьбы наших паразитов - временно находящихся во власти, и временно от власти отставленных.

Ну, например, порошенковский гитлерюгенд "Демократическая сокира", выступающая под этими знамёнами, - сплошь уклонисты, тыловые крысы и обслуга прежних властолюбцев... Они против капитуляции?.. Да после первого же разрыва эти метросексуалы дрызнут кто куда, только пятки будут сверкать... А "Национальный корпус"?.. Нет, конечно, там есть ребята боевые, но бОльшей частью тоже - мелкая шпана, закосившая от военной службы. Они против какой капитуляции выступают?.. А прочие "националисты"?.. Если национальное движение не может собрать и отправить на фронт десятки добровольческих дивизий, то это не националисты, это наоборот - нацменьшинства или сторонники ЛГБТ.

Читайте такжеУкраина дошла до точки невозвратаЛозунг "нет капитуляции" - это всё равно что газ за полцены. Пообещать и потребовать можно золотые горы, но кто за это будет платить?.. Если не капитуляция, тогда что - победа?.. Где тогда миллионы героев, готовых воевать?.. Воевать и умирать, потому что никакой особенной "высокотехнологичной", "гибридной", "компьютерной", "дистанционной", и прочей другой войны не существует - это только маркетинговая упаковка обыкновенного стремления убить как можно больше врагов. Война это всегда смерть. И война - это не только дело каких-то сказочных "защитников Украины". Если каждый в этой стране, да пусть хотя бы каждый второй не готов умереть за свою семью, свой дом, своё отечество, то можно сливать воду - никакие лозунги не помогут.

А самое главное: готовы ли вы отправить на войну своих детей?.. Готовы ли вы внушить им с детства мысль, что самое достойное, что они могут сделать - это умереть за свою страну?.. Не готовы?.. Сама мысль кажется кощунственной?.. На нормандский формат надеетесь и воссоздание ядерного оружия?.. Тогда сидите тихо, и не пыхтите.