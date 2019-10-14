В Киеве проходит масштабный марш националистов - фото, видеотрансляция

Марш националистов / Telegram-канал Крокодил

В понедельник, 14 октября, в столице Украины, в рамках празднования православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в честь 77-летия со дня создания Украинской повстанческой армии проходит традиционный марш националистов. В этот раз под лозунгом - "Защитим украинскую землю!".

В 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко провели митинг, а затем участники пошли по центральным улицам Киева, передает ТСН.

По предварительной версии событий, в 2019-м в Марше участвуют несколько тысяч человек из ВО "Свобода", "Правого сектора", Организации украинских националистов, Конгресса украинских националистов, "Тризуб" имени Бандеры и т.д.

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за того, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук засветился на вечеринке националистов.