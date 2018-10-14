"Москаляку - на гілляку": в центре Киева прошел многотысячный марш УПА

В воскресенье, 14 октября, в Киеве прошел марш националистов, посвященный 76-летию со дня создания Украинской повстанческой армии.

Мероприятие в центре Киева собрало около 10 тысяч участников.

Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил.

Участники шествия прошли от главного корпуса университета им. Т.Шевченко по бульвару Шевченко, Крещатику и завершили акцию на Европейской площади.

Читайте такжеМассовые акции в центре Киева: полиция задержала десятки "титушек" у Лавры

Часть участников марша возле Бессарабской площади зажигали файеры. Кроме того, первая часть шествия почтили погибших защитников Украины минутой молчания возле Майдана Незалежности.

Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку - на гілляку", "Одна, единая, соборная Украина".

Напомним, ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.