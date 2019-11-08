Партия Вакарчука Голос предложила Украине выйти из Минских соглашений

Голос обнародовал заявление по Минским соглашениям / УНИАН

Партия Святослава Вакарчука обнародовала заявление, в котором призвала действующую власть инициировать выход Украины из Минских договоренностей с целью фокусирования на внутренних проблемах государства.

"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня — это выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию к усилению собственных позиций. Мы боремся на два фронта — с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем. Пока что вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать", - говорится в сообщении политической силы в Facebook.

В партии убеждены, что Крым и Донбасс одинаково оккупированные территории и нельзя их рассматривать отдельно, а вернуть сейчас их нет ни военного, ни дипломатического пути. По мнению политиков, Россия не намерена вести конструктивный диалог, поэтому пришло время осознать реальность и выйти из минского процесса.

"При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах. Но все должны понять: вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей на наших условиях пока нет возможности", - заявили в партии.

Читайте также"Не означают сдачу территорий": Волкер оценил угрозу Минских соглашений для УкраиныУ Вакарчука констатировали, что Украина должна поставить мирные переговоры на паузу и собраться с силами. При этом не стоит бояться ликвидации санкций, поскольку именно реализация Минских договоренности и приведет к их отмене.

"А насчет санкций — не нужно рассказывать нам об их потере. Как раз выполнение минских соглашений ведет к их снятию. Мы потеряем и санкции, и суверенитет", - заявили в Голосе.

По утверждению политсилы, Россия вернет Украине разграбленный Донбасс, где люди лишены работы и средств к существованию.

"Украина должна накачать экономические мышцы. Агрессор не вернет нам обеспеченных жильем и работой людей, цветущие сады и разминированные поля. У нас впереди очень много тяжелой работы по восстановлению, на которую нам должно хватить экономических сил. Для этой подготовки тоже нужно время. Процветающая экономика и состоятельные граждане — лучший аргумент правильности нашего пути", - заявили в партии.

Напомним, ранее о замораживании конфликта уже говорит нардеп от партии Голос Сергей Рахманин. Он заявил, что с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят.

Как ранее сообщалось, второй президент Украины Леонид Кучма озвучил свой рецепт, как решить конфликт на Донбассе. Политик считает, что переговоры о мире на Донбассе должен вести президент России Владимир Путин, как главная сторона конфликта.